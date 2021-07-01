Экклстоун отказался назвать Хэмилтона лучшим гонщиком Формулы-1

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун поделился своим мнением насчёт семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. 90-летний британец отказался называть своего соотечественника однозначно сильнейшим среди нынешних гонщиков Формулы-1.



«Нет, я не думаю, что в настоящий момент он очевидно лучший. Топ-6 гонщиков могут победить его, если у них будет подходящая машина. Но Льюиса нельзя списывать ни при каких обстоятельствах.



Титул Ферстаппена? Он талантлив, быстр, но ему также нужно немного удачи», — приводит слова Экклстоуна Sport Bild.



В общем зачёте сезона-2021 Формулы-1 лидирует Макс Ферстаппен. Голландский гонщик «Ред Булл» опережает британского пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на 18 очков.