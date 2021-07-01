Экклстоун отказался назвать Хэмилтона лучшим гонщиком Формулы-1
Поделиться
Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун поделился своим мнением насчёт семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. 90-летний британец отказался называть своего соотечественника однозначно сильнейшим среди нынешних гонщиков Формулы-1.
«Нет, я не думаю, что в настоящий момент он очевидно лучший. Топ-6 гонщиков могут победить его, если у них будет подходящая машина. Но Льюиса нельзя списывать ни при каких обстоятельствах.
Титул Ферстаппена? Он талантлив, быстр, но ему также нужно немного удачи», — приводит слова Экклстоуна Sport Bild.
В общем зачёте сезона-2021 Формулы-1 лидирует Макс Ферстаппен. Голландский гонщик «Ред Булл» опережает британского пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на 18 очков.
Комментарии
- 1 июля 2021
-
14:55
-
14:41
-
13:47
-
12:58
-
11:58
-
10:50
-
09:26
-
00:37
- 30 июня 2021
-
23:11
-
22:09
-
21:30
-
20:37
-
19:39
-
19:21
-
18:01
-
17:45
-
16:57
-
15:55
-
14:54
-
13:51
-
12:48
-
11:58
-
10:54
-
10:00
-
00:13
- 29 июня 2021
-
22:26
-
21:05
-
19:57
-
18:53
-
17:17
-
16:50
-
15:53
-
14:41
-
13:51
-
13:47
Партнерский контент