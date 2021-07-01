Гасли поражён штрафом Боттаса на фоне отказа от расследования действий Леклера

Французский гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли обратил внимание на жёсткий штраф финского пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса за разворот на тренировке Гран-при Штирии Формулы-1. Гасли удивила суровость судей на фоне их же нежелания вообще расследовать инцидент между Пьером и Шарлем Леклером на первом круге гонки.



«Шарль сделал это не специально, но, безусловно, это определило ход моей гонки. Когда ты видишь, как Валттери дают штраф, когда он никому не навредил, то это выглядит немного сумасшедшим.



Мы с Шарлем гоняемся вместе уже четыре года, у нас и прежде была плотная борьба. На прошлой неделе всё пошло не так, но мы посмотрим, что можем сделать, чтобы избежать такого в будущем», — приводит слова Гасли Formule1.

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