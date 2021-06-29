Маси рассказал, повлияли ли жалобы «Макларена» на наказание Боттаса
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Гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси прокомментировал предположения Валттери Боттаса и Тото Вольфа, что штраф финского гонщика «Мерседеса» за разворот на тренировке Гран-при Штирии стал следствием активных жалоб на небезопасность случившегося со стороны конкурентов «Мерседеса» из «Макларена».
«Если честно, то в подобных ситуациях мы сражу же объявляем, что инцидент будет расследован или что он „замечен“ — чтобы сообщить всем на пит-лейне, что происходит. Даже если бы „Макларен“ ничего не сказал, я бы попросил стюардов начать расследование.
При этом стюарды на самом деле не слышат обсуждений между мной и командами. И они не слышат, что говорят комментаторы гонок. Так что они не в курсе ничьих позиций», — приводит слова Маси Motorsport.
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