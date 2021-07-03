Райкконен прокомментировал ситуацию с контрактом на 2022 год

Финский гонщик «Альфа Ромео», чемпион мира 2007 года Кими Райкконен прокомментировал ситуацию со своим будущим на сезон-2022 Формулы-1. Нынешний контракт финна с «Альфа Ромео» заканчивается в конце 2021 года, при этом в текущем сезоне Райкконен регулярно уступает в квалификациях Антонио Джовинацци. На место Райкконена может претендовать целый ряд гонщиков, включая как опытных пилотов, так и членов Академии «Феррари» — Мика Шумахера, Каллума Айлотта и Роберта Шварцмана.
«У меня ещё нет плана. В последние десять лет у меня всегда были однолетние контракты. Я ещё не принял решения», — приводит слова Райкконена издание Kronen Zeitung.
Главный гоночный инженер команды Формулы-1 «Альфа Ромео» Хеви Пухолар заявил, что пока не знает, останется ли Кими Райкконен в команде в сезоне-2022.
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