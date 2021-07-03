Леклер признался, что ожидал вылета «Феррари» в Q2, но не поражения от Расселла

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал 12-й результат в квалификации Гран-при Австрии Формулы-1 на трассе «Ред Булл Ринг». Обоим пилотам «Феррари» не удалось пробиться в третий сегмент квалификации, используя шины «медиум». Вместе с тем на таком же типе шин в Q3 пробился британский гонщик «Уильямса» Джордж Расселл, занявший в итоге девятую позицию.



«Мы более-менее ожидали, что вылетим во втором сегменте, но должен сказать, что вот выбывание позади «Уильямса», который тоже квалифицировался на «медиуме», оказалось чуть менее ожидаемым. Но да, за исключением этого, мы ожидали, что не попадём сегодня в третий сегмент. Нашей стратегией с самого начала было попытаться пройти на шинах «медиум», — приводит слова Леклера PlanetF1.