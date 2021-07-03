Загороднюк — о втором этапе «Шёлкового пути»: получили кайф сегодня, очень круто

Штурман Павла Сильнова в составе экипажа Nakusi Racing Team Евгений Загороднюк поделился впечатлениями от второго этапа ралли-марафона «Шёлковый путь», на котором они стали пятыми в категории Т3.



«Спецучасток мне очень понравился, потому что начался он с очень быстрых красивых раллийных дорог, на которых надо было быстро ехать, «на отвагу». И плавно этап перетёк в кусочек ралли-рейдового: узкий, по лесу, с ямами, лужами, канавами… Действительно получили кайф сегодня, очень круто.



Единственное, нам немного подпортило настроение то, что стартовали далеко позади. Пришлось доставать, обгонять в пыли медленные экипажи на T3. Мы тратили на это очень много энергии и сил. Но общую картину это нам не омрачило. Получили сегодня кайф и удовольствие», — приводит слова Загороднюка телеграм-канал Cross-Country Rally.