Хэмилтон удивлён скоростью «Макларена»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвёл итоги квалификации Гран-при Австрии и поделился ожиданиями от гонки.



«Нас ждёт ещё более сложная задача, чем на прошлой неделе. Нам всё ещё не хватает темпа, мы всё перепробовали, чтобы выжать из машины максимум. Нам нужно добиваться успеха в следующих гонках. Я не знаю, привезли ли в «Макларене» обновления на этот этап, но они были невероятно быстрыми. Нам нужно сделать всё, чтобы прибавить.



Думаю, о победе не может быть и речи. Во-первых, мне нужно будет преодолеть препятствие в виде ещё двух машин, а во-вторых, у «Ред Булл» есть преимущество в три десятые секунды. Думаю, они снова привезли новинки в этот уик-энд, так что, считаю, Макс легко одержит победу.



Уверен, нам нужно попытаться минимизировать потери и постараться опередить хотя бы Переса.



«Макларен» стал сюрпризом, мы не ожидали увидеть от них такую скорость. Думаю, у них всё отлично с двигателем», — приводит слова Льюиса Хэмилтона RacingNews365.