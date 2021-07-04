Ферстаппен заступился за Норриса, которого наказали за инцидент с Пересом
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен не согласился со стюардами, которые наказали гонщика «Макларена» Ландо Норриса за борьбу с Серхио Пересом, который также представляет «Ред Булл». Норрису присудили пять штрафных секунд на Гран-при Австрии. Кроме того, ему засчитали два штрафных балла.
«Я поддерживаю тебя. Сколько тебе дали баллов, два? Если бы у тебя было шесть таких инцидентов, как сегодня, то, как мне кажется, ты не заслуживал бы дисквалификации. Это неправильно. Я сам получал 9 или 10 штрафных баллов, так бывает. Нам нужно пересмотреть эту систему», — цитирует Ферстаппена The Race.
Если пилот в течение года набирает 12 штрафных баллов, то его автоматически дисквалифицируют на одну гонку. В настоящее время у Норриса 10 штрафных баллов.
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