«Би-2» с симфоническим оркестром выступят на Гран-при России — 2021

Группа «Би-2» снова выступит в Сочи и станет хедлайнером культурной программы российского этапа Гран-при Формулы-1. На этот раз их выступление будет сопровождать симфонический оркестр.

Такой формат был опробован ещё в 2003 году, когда задумывался как творческий эксперимент, но проект стал настолько популярен, что превратился в полноценную концертную программу.

Всё это и многое другое ждёт зрителей уже совсем скоро в развлекательной программе Формулы-1 Гран-при России, который пройдёт на «Сочи Автодроме» с 23 по 26 сентября.

Концертную программу 24 сентября в пятницу откроет группа «Звери», в субботу продолжит «Би-2» с симфоническим оркестром и в воскресенье 26 сентября завершит восьмой в истории Гран-при России Формулы-1 Иван Дорн. Посещение всех концертов входит в стоимость билетов любой категории на Гран-при России.

Вместе с этапом Формулы-1 «Сочи Автодром» также примет гонки поддержки Формулы-2, которые в этом сезоне проходят по три заезда за один этап.

Купить билеты на Гран-при России — 2021 можно на https://f1.sochiautodrom.ru