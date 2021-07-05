Каргинов рассказал, как потерял час на четвёртом этапе «Шёлкового пути»

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов рассказал, с какими проблемами он столкнулся на третьем этапе ралли-марафона «Шёлковый путь». Потери времени привели к тому, что Каргинов откатился на девятое место в общем зачёте.



«При преодолении брода повредили вентилятор охлаждения основного радиатора. На замене потеряли около часа. Мы справлялись своими силами, и не было смысла останавливать ребят для помощи.



День в целом хороший, стартовали первыми в «абсолюте», старались ехать быстро. Маршрут хоть и остался прежним, но искали новые траектории, и камней было много. Проколов сегодня избежали, но досадная поломка отбросила нас далеко назад в таблице», — приводит слова Каргинова пресс-служба его команды.