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Каргинов рассказал, как потерял час на четвёртом этапе «Шёлкового пути»

Каргинов рассказал, как потерял час на четвёртом этапе «Шёлкового пути»
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Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов рассказал, с какими проблемами он столкнулся на третьем этапе ралли-марафона «Шёлковый путь». Потери времени привели к тому, что Каргинов откатился на девятое место в общем зачёте.

«При преодолении брода повредили вентилятор охлаждения основного радиатора. На замене потеряли около часа. Мы справлялись своими силами, и не было смысла останавливать ребят для помощи.

День в целом хороший, стартовали первыми в «абсолюте», старались ехать быстро. Маршрут хоть и остался прежним, но искали новые траектории, и камней было много. Проколов сегодня избежали, но досадная поломка отбросила нас далеко назад в таблице», — приводит слова Каргинова пресс-служба его команды.

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