Гран-при Австралии Формулы-1 отменён

Пресс-служба Формулы-1 объявила об отмене Гран-при Австралии. Решение связано с ограничениями и сложностями логистики из-за пандемии коронавируса.

«Мы с сожалением сообщаем, что этап Формулы-1 в Австралии отменён из-за ограничений и проблем с логистикой, вызванных пандемией коронавируса.

Хоть мы и расстроены, что в нынешнем сезоне этап в Австралии не состоится, уверены, что сможем провести 23 гонки в сезоне 2021 года. У нас есть различные варианты замены этапа. Будем работать над этими вариантами в ближайшие недели и сообщим о принятом решении», — говорится в сообщении пресс-службы Формулы-1.

Этап должен был проходить в Мельбурне с 18 по 21 ноября. Билеты на Гран-при ещё не поступали в продажу. Организаторы этапа намереваются провести его в 2022 году.