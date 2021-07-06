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Сотников на новом грузовике «КАМАЗа» стал победителем ралли-марафона «Шёлковый путь»

Сотников на новом грузовике «КАМАЗа» стал победителем ралли-марафона «Шёлковый путь»
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Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников, выступающий на новом грузовике команды с кабиной семейства К5, стал победителем ралли-марафона «Шёлковый путь». Россиянин показал третий результат на финальном этапе гонки, чего ему хватило, чтобы удержать лидерство в генеральной классификации. Победитель последнего этапа, мазовец Сергей Вязович занял общее второе место, а замкнул топ-3 ещё один представитель «КАМАЗ-мастера» Антон Шибалов.

«Шёлковый путь». Грузовики. Пятый этап
1. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») — 01:28:14
2. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +00:00:20
3. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») +00:01:15
4. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +00:03:21
5. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») +00:05:27
6. Виталий Мурылев («МАЗ-СПОРТавто») +00:05:49
7. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») +00:06:30
8. Мартин ван ден Бринк («Маммут») +00:07:12
9. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +00:07:24
10. Сергей Куприянов («КАМАЗ-мастер») +00:11:41
11. Богдан Каримов («КАМАЗ-мастер») +00:22:08.

«Шёлковый путь». Грузовики. Общий зачёт
1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 06:59:53
2. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») +00:04:36
3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +00:05:37
4. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +00:17:42
5. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») +00:28:26
6. Мартин ван ден Бринк («Маммут») +00:43:14
7. Сергей Куприянов («КАМАЗ-мастер») +00:46:41
8. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») +00:50:56
9. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +01:01:51
10. Виталий Мурылев («МАЗ-СПОРТавто») +1:39:20
11. Богдан Каримов («КАМАЗ-мастер») +02:04:03.

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