Сотников на новом грузовике «КАМАЗа» стал победителем ралли-марафона «Шёлковый путь»

Гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников, выступающий на новом грузовике команды с кабиной семейства К5, стал победителем ралли-марафона «Шёлковый путь». Россиянин показал третий результат на финальном этапе гонки, чего ему хватило, чтобы удержать лидерство в генеральной классификации. Победитель последнего этапа, мазовец Сергей Вязович занял общее второе место, а замкнул топ-3 ещё один представитель «КАМАЗ-мастера» Антон Шибалов.



«Шёлковый путь». Грузовики. Пятый этап

1. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») — 01:28:14

2. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +00:00:20

3. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») +00:01:15

4. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +00:03:21

5. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») +00:05:27

6. Виталий Мурылев («МАЗ-СПОРТавто») +00:05:49

7. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») +00:06:30

8. Мартин ван ден Бринк («Маммут») +00:07:12

9. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +00:07:24

10. Сергей Куприянов («КАМАЗ-мастер») +00:11:41

11. Богдан Каримов («КАМАЗ-мастер») +00:22:08.



«Шёлковый путь». Грузовики. Общий зачёт

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 06:59:53

2. Сергей Вязович («МАЗ-СПОРТавто») +00:04:36

3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +00:05:37

4. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +00:17:42

5. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») +00:28:26

6. Мартин ван ден Бринк («Маммут») +00:43:14

7. Сергей Куприянов («КАМАЗ-мастер») +00:46:41

8. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») +00:50:56

9. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +01:01:51

10. Виталий Мурылев («МАЗ-СПОРТавто») +1:39:20

11. Богдан Каримов («КАМАЗ-мастер») +02:04:03.