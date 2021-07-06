Сейвуд высказался о перспективах Латифи и Хюлкенберга в новом сезоне

Авторитетный журналист Формулы-1 Джо Сейвуд высказался о перспективах пилота команды «Уильямс» Николасе Латифи и резервного пилота «Астон Мартин» Нико Хюлькенберга в новом сезоне.



«Все разговоры в Австрии только и были о контракте Льюиса Хэмилтона с «Мерседесом». Об этом ещё не объявлено, но можно ожидать, что Николас Латифи останется с «Уильямсом». Я узнал, что «Альфа Ромео» заключила новую сделку с Sauber за большие деньги, хотя и не уверен, что они получат право самостоятельно называть одного из гонщиков. А также я слышал, что Нико Хюлкенберг довольно активен и надеется занять место до того, как все двери на 2022 год захлопнутся», — написал Сейвуд на своём официальном сайте.



Ранее Сейвуд поделился мнением о решении проводить с 2023 года Гран-при России на трассе «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом.

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