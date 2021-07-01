Сейвуд предположил, что Гран-при России могут проводить во время белых ночей
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Авторитетный журналист Формулы-1 Джо Сейвуд прокомментировал известие, что в 2023 года Гран-при России будет проходить на трассе «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом.
«Известие о переезде Гран-при России в 2023 году в Санкт-Петербурге было встречено в паддоке с определённой радостью, так как Сочи никто не входил в число любимых гонок. Санкт-Петербург, по крайней мере, выглядит отличным городом. Городом, куда стремятся.
Интересно будет узнать дату гонки. Любая между маем и июлем может означать, что у нас может быть ночная гонка при свете дня, ведь трасса находится так далеко на севере, что там едва ли темнеет в это время года. Это могло бы стать хорошей идей для быстрорастущей аудитории Ф-1 в США», — написал Сейвуд на своём сайте.
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