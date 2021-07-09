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Хельмут Марко: слухи о переходе Ферстаппена в «Мерседес» были созданы для нервозности

Хельмут Марко: слухи о переходе Ферстаппена в «Мерседес» были созданы для нервозности
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о новом контракте гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, а также дал понять, что Макс Ферстаппен не рассматривал вариант перехода в состав конкурента.

Ранее «Мерседес» официально объявил о продлении контракта с Хэмилтоном ещё на два года. При этом ранее СМИ утверждали, что Ферстаппен может перейти в «Мерседес», если Хэмилтон покинет команду.

«Было и так очевидно, что «Мерседес» продлит контракт с Хэмилтоном. Но мы ожидали, что из тактических соображений «Мерседес» придержит объявление до Сильверстоуна.

Мы только рады, что у нас будет достойный оппонент. Двухлетний контракт показывает определённую стабильность.

Что касается слухов о переходе Макса, то они разводились исключительно для создания нервозности», — приводит слова Марко GrandPX.

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