Экипаж Русинова потерял шанс на победу на этапе ELMS из-за неверных данных датчика

На автодроме в Монце состоялся четвёртый этап Европейской серии Ле-Ман — «4 часа Монцы». С поул-позиции гонку начал экипаж № 26 российской команды G-Drive Racing. Роман Русинов удержал лидерство на первых кругах и экономил горючее, но во время выезда автомобиля безопасности автомобиль неожиданно потерял ход — оказалось, что топливный бак опустел, а датчики выдавали неверные данные. Накатом Русинов доехал до боксов, где механики провели дозаправку, но, во-первых, соперники уехали далеко вперёд, а во-вторых — судьи оштрафовали экипаж 10-секундным stop-n-go, поскольку въезд на пит-лейн в момент остановки был закрыт.



Не повезло и второму экипажу G-Drive Racing: Джона Фальба в плотной борьбе выбросило за пределы трассы, что стоило Aurus № 25 нескольких позиций. Сестринский экипаж № 24, выступающий за команду Algarve Pro Racing, тоже не избежал проблем: после удара одного из соперников Ричарда Брэдли развернуло — британец и его товарищи по команде откатились в самый конец классификации LMP2.



Вперёд в итоге вырвался экипаж Panis Racing № 65, и французская команда в итоге отпраздновала свою первую победу в ELMS. Второе место заняли действующие чемпионы серии — United Autosports № 22, а в борьбе за третью позицию экипаж JOTA № 82 сдержал лидеров чемпионата — Team WRT № 41. Топ-5 замкнул экипаж Duqueine Team № 30.



Лучший из экипажей G-Drive Racing — № 25, в составе которого выступали Роберто Мери, Руй Андраде и Джон Фальб, — в концовке прорвался на шестое место. Роман Русинов, Франко Колапинто и Миккель Йенсен на автомобиле Aurus № 26 стали восьмыми, а Диего Менчака, Фердинанд Габсбург и Ричард Брэдли, составившие трио экипажа Algarve Pro Racing № 24, классифицировались десятыми.



Следующий этап ELMS — гонка «4 часа Спа-Франкоршам» — пройдёт 19 сентября, и это будет предпоследний уик-энд сезона-2021, а финал — «4 часа Портимана» — запланирован на 24 октября.



ELMS. «4 часа Монцы». Топ-5:

1. Panis Racing № 65 (Жюльен Каналь, Уилл Стивенс, Джеймс Аллен / Oreca 07-Gibson) — 125 кругов

2. United Autosports № 22 (Фил Хэнсон, Джонатан Абердин, Том Гэмбл / Oreca 07-Gibson) +5,131 сек

3. JOTA № 82 (Джаземан Джаафар, Шон Гелаэл / Oreca 07-Gibson) +34,420

4. Team WRT № 41 (Роберт Кубица, Луи Делетраз, Йифей Йе / Oreca 07-Gibson) +41,783

5. Duqueine Team № 30 (Тристан Гомменди, Рене Биндер, Мемо Рохас / Oreca 07-Gibson) +1 круг

...6. G-Drive Racing № 25 (Роберто Мери, Джон Фальб, Руй Андраде / Aurus 01-Gibson) +1 круг

...8. G-Drive Racing № 26 (Роман Русинов, Франко Колапинто, Миккель Йенсен / Aurus 01-Gibson) +1 круг

...10. Algarve Pro Racing № 24 (Диего Менчака, Фердинанд Габсбург, Ричард Брэдли / Oreca 07-Gibson) +1 круг.



ELMS. Общий зачёт после шести этапов:

1. Team WRT № 41 — 75 очков

2. G-Drive Racing № 26 — 64

3. United Autosports № 22 — 57.