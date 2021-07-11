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Росс Браун допустил появление новых форматов в Формуле-1 после внедрения спринта

Росс Браун допустил появление новых форматов в Формуле-1 после внедрения спринта
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Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун предположил, что организация продолжит экспериментировать с форматами. На Гран-при Великобритании будут опробованы спринтерские гонки.

«Я должен признать, что команды хорошо взаимодействуют с нами, они заинтересованы в том, какие будут результаты нововведений. Пилоты, опробовав новый формат, смогут донести до нас свои идеи.

Конечно, есть сторонники традиционных форматов, которые выступают против изменений. Думаю, что концепция нескольких пробных гонок в сезоне — хороший вариант, который мы должны использовать и в будущем. И речь идёт не только о спринтах, но и о других новинках.

Во время апробирования можно сделать выводы о том, как нужно изменить формат, требуется ли что-то менять», — цитирует Брауна The Race.

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