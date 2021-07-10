Майкл Маси: штрафы в спринт-квалификации будут применяться так же, как и в гонках

Гоночный директор ФИА Майкл Маси рассказал, как стюарды будут оценивать нарушения в спринт-квалификациях.



«Если в ходе Гран-при происходит инцидент с участием двух пилотов, то мы можем выписать штраф в виде потери позиций на старте следующего гран-при. Так что наказания в виде потери позиций и дополнительных секунд будут применяться так же. Что до замены элементов силовых установок и других элементов, то регламент будет другим, но комиссии Формулы-1 и Всемирному совету по автоспорту предстоит утвердить эти изменения.



Максимальная продолжительность спринт-квалификации составит 60 или 90 минут. После первого спринта мы рассмотрим, что сработало, а что нет. После этого мы изучим, какие моменты требуют изменений», — приводит слова Майкла Маси Autosport.