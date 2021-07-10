Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Майкл Маси: штрафы в спринт-квалификации будут применяться так же, как и в гонках

Майкл Маси: штрафы в спринт-квалификации будут применяться так же, как и в гонках
Комментарии

Гоночный директор ФИА Майкл Маси рассказал, как стюарды будут оценивать нарушения в спринт-квалификациях.

«Если в ходе Гран-при происходит инцидент с участием двух пилотов, то мы можем выписать штраф в виде потери позиций на старте следующего гран-при. Так что наказания в виде потери позиций и дополнительных секунд будут применяться так же. Что до замены элементов силовых установок и других элементов, то регламент будет другим, но комиссии Формулы-1 и Всемирному совету по автоспорту предстоит утвердить эти изменения.

Максимальная продолжительность спринт-квалификации составит 60 или 90 минут. После первого спринта мы рассмотрим, что сработало, а что нет. После этого мы изучим, какие моменты требуют изменений», — приводит слова Майкла Маси Autosport.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021