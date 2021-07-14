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Хельмут Марко потребовал от ФИА разъяснений по поводу переднего крыла «Мерседеса»

Хельмут Марко потребовал от ФИА разъяснений по поводу переднего крыла «Мерседеса»
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о ситуации с гибким передним крылом «Мерседеса». Марко призвал Международную автомобильную федерацию (ФИА) раскрыть информацию о результатах расследования на предмет легальности крыла.

«Когда происходит расследование по запросу «Мерседеса», это всегда делается со скоростью молнии. Уже у них были вопросы по поводу нашего заднего антикрыла, двигателя и давления в шинах. Все эти вопросы о нашем болиде задавали в «Мерседесе» или командах, связанных с ними.

У нас есть определённые вопросы о переднем крыле «Мерседеса», на видео видно, как оно движется. Мы ждём ответ от ФИА и требуем разъяснений.

Свои ответы мы даём на трассе. Ферстаппен с лёгкостью выиграл бы гонку в Баку, если бы не взрыв шины. Но это показывает, что «Ред Булл» может побеждать на любом типе трассы», — цитирует Марко RacingNews365.

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