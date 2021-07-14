Ф-1 организует стипендии и стажировки для студентов из недостаточно представленных групп

Формула-1 объявила о создании программы по увеличению многообразия в спорте. Для её реализации будут выделены финансовые средства для стипендий и стажировок, претендовать на которые смогут лица из недостаточно представленных социальных групп. $ 1 млн выделил лично неисполнительный председатель Формулы-1 Чейз Кэри.
Так, 10 студентов инженерных специальностей из недостаточно представленных групп, включая этнические меньшинства, женщин и людей из малообеспеченных семей смогут претендовать на подобную стипендию, за счёт которой можно будет в полном объёме покрыть стоимость обучения. Все 10 команд, участвующих в Формуле-1, взяли обязательство предоставить учащимся возможность пройти стажировку во время учёбы в университете.
Кроме того, с 2021 года в Формуле-1 будут работать два человека из вышеназванных групп. Стажировки стартуют в сентябре и будут относиться к области машиностроения. Ещё 6 стажёров получат предложения о работе в Формулы-1 в 2021 году.
Руководство Формулы-1 считает, что благодаря подобным мерам оно обязательно добьётся поставленных целей.
- 14 июля 2021
-
17:33
-
16:26
-
16:17
-
14:42
-
13:45
-
12:19
-
12:03
-
10:57
-
09:45
-
00:43
-
00:04
- 13 июля 2021
-
23:30
-
22:17
-
20:24
-
17:59
-
17:32
-
17:22
-
16:34
-
15:13
-
14:42
-
13:24
-
12:17
-
10:54
-
09:46
-
00:55
- 12 июля 2021
-
23:06
-
20:29
-
20:27
-
20:06
-
20:01
-
18:22
-
17:26
-
16:18
-
15:25
-
14:31