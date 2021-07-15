Ферстаппен высказался о спринт-квалификации, которая будет опробована на ГП Великобритании

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о спринт-квалификации, которая впервые будет опробована на Гран-при Великобритании. В пятницу после первой свободной тренировки будет проводиться традиционная квалификационная сессия, которая определит расположение пилотов на стартовой решётке в спринте. Результаты спринта, который будет проходить в субботу, определят расстановку на решётке в воскресной гонке. Гонщики, которые финишируют в тройке лучших в спринте, получат очки: три за первое место, два — за второе, одно — за третье.
«Совершенно не против спринтерских гонок. Я бы даже сказал, что мне нравится перспектива проводить меньше практик перед квалификацией. Давайте просто подождём — трудно говорить о чём-либо конкретном. Лучше просто опробовать это в ближайшие выходные. В каждой гонке присутствует риск, особенно когда идёт борьба за чемпионство. Ну а что касается спринта, то не думаю, что он определит конечный результат», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».
- 15 июля 2021
-
00:38
- 14 июля 2021
-
23:15
-
21:49
-
20:47
-
19:22
-
17:33
-
16:26
-
16:17
-
14:42
-
13:45
-
12:19
-
12:03
-
10:57
-
09:45
-
00:43
-
00:04
- 13 июля 2021
-
23:30
-
22:17
-
20:24
-
17:59
-
17:32
-
17:22
-
16:34
-
15:13
-
14:42
-
13:24
-
12:17
-
10:54
-
09:46
-
00:55
- 12 июля 2021
-
23:06
-
20:29
-
20:27
-
20:06
-
20:01