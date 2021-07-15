Ферстаппен высказался о спринт-квалификации, которая будет опробована на ГП Великобритании

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о спринт-квалификации, которая впервые будет опробована на Гран-при Великобритании. В пятницу после первой свободной тренировки будет проводиться традиционная квалификационная сессия, которая определит расположение пилотов на стартовой решётке в спринте. Результаты спринта, который будет проходить в субботу, определят расстановку на решётке в воскресной гонке. Гонщики, которые финишируют в тройке лучших в спринте, получат очки: три за первое место, два — за второе, одно — за третье.



«Совершенно не против спринтерских гонок. Я бы даже сказал, что мне нравится перспектива проводить меньше практик перед квалификацией. Давайте просто подождём — трудно говорить о чём-либо конкретном. Лучше просто опробовать это в ближайшие выходные. В каждой гонке присутствует риск, особенно когда идёт борьба за чемпионство. Ну а что касается спринта, то не думаю, что он определит конечный результат», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».