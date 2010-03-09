Хюлькенберг: воодушевлён предстоящей гонкой в Бахрейне

Новобранец “Уильямса” Нико Хюлькенберг поделился своими ожиданиями от предстоящего Гран-при Бахрейна.

“Здорово ощущать себя пилотом Формулы-1, я очень воодушевлён предстоящей гонкой в Бахрейне. Я многому научился как тестовый пилот. Работа на фабрике помогла мне многое узнать об автомобиле с технической стороны. Это не сделает меня более быстрым, но поможет в работе с настройками.

Зимние тесты прошли для нас хорошо, мы преодолели большое расстояние и чувствуем себя уверенно перед началом сезона. Двигатель “Косуорт” кажется мощным и надёжным. У нас есть потенциал, но мы должны дождаться начала гонок, и тогда будет видно, где мы находимся по отношению к конкурентам. Этот сезон обещает быть захватывающим, и я не могу дождаться его начала”, – цитирует Хюлькенберга официальный пресс-релиз “Уильямса”.