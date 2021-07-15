Формула-1 показала, как будут выглядеть вживую болиды 2022 года

Формула-1 провела официальную презентацию шоу-кара, построенного в соответствии с новым техническим регламентом чемпионата мира, который будет введён в действие в 2022 году. На стартовой прямой автодрома «Сильверстоуна» состоялась официальная фотосессия с участием боевых гонщиков Формулы-1. Кроме того, пресс-служба Ф-1 опубликовала студийные фотографии болида, а также официальные рендеры.
Напомним, новый регламент Формулы-1 нацелен на то, чтобы гонщики смогли активнее бороться друг с другом на трассе и получать больше возможностей для обгона. Для этого новые правила вновь разрешили применение граунд-эффекта, а ограничения регламента направлены на то, чтобы болиды генерировали меньше «грязных» потоков воздуха позади себя. Кроме того, Ф-1 перейдёт на низкопрофильные 18-дюймовые колёса.
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