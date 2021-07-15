В «Ред Булл» убеждены, что Юки Цунода станет гонщиком-победителем

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о пилоте «Альфа Таури» Юки Цуноде, заявив, что в нём он видит будущего гонщика-победителя.
«Цунода — не типичный японец. Типичный японец — Аюму Иваса, выступающий в Формуле-3. Он вежлив, дисциплинирован и никогда не будет делать таких заявлений, как Цунода.
С другой стороны, Юки — как глоток свежего воздуха, поэтому нам следует стремиться сохранить его скорость и манеру поведения, которые в целом были восприняты всеми положительно. Но в то же время нам нужно продолжать работать над его дисциплинированностью и физической формой. Одна из задач — направить Цуноду в нужное русло.
Подход к европейцам или южноамериканцам отличается от подхода к японцам. Но в целом ситуация с Цунодой нас устраивает. Нет ничего такого в том, чтобы получать штрафы. Другое дело, когда их становится слишком много. Это уже чересчур. Но мы в «Ред Булл» и «Альфа Таури» на сто процентов убеждены, что Цунода станет гонщиком-победителем», — приводит слова Марко Motorsport-Total.
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