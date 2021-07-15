Шарль Леклер прокомментировал слухи о его переговорах с «Ред Булл»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о якобы имевшем место его контакте с представителями команды «Ред Булл» по поводу возможного перехода в австрийскую команду.



«Это просто сплетни. Может, кому-то стало скучно, и он решил так себя развлечь. Я твёрдо верю в людей, которые являются частью «Скудерии», и в проект, который я люблю. В следующем году в нашем спорте многое поменяется, и я войду в эту новую эру за рулем «Феррари», — приводит слова Леклера FormulaPassion.

С 62 очками Леклер занимает шестое место в зачёте пилотов. Нынешний контракт Леклера с «Феррари» действует до 2024 года.



Ранее сообщалось, что Леклер стал лауреатом престижного приза имени Лоренцо Бандини, присуждаемого за достижения в автоспорте по итогам прошлого сезона.