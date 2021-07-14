Шарль Леклер стал обладателем приза Лоренцо Бандини

Пилот «Феррари» Шарль Леклер стал лауреатом престижного приза имени Лоренцо Бандини, присуждаемого за достижения в автоспорте по итогам прошлого сезона.



«Нам предстоит ещё много работы. Как всегда, мы продолжаем бороться. Было приятно получить такую награду, особенно в эти непростые времена. Это мотивирует меня стараться ещё усерднее», — приводит слова Леклера Nextgen-Auto.



Леклер занимает шестое место в зачёте пилотов, набрав 62 очка. Ранее сообщалось об имевшихся якобы контактах Шарля с «Ред Булл» по поводу его возможного переход в австрийскую команду. Нынешний контракт Леклера с «Феррари» действует до 2024 года. В следующем сезоне в силу вступит новый регламент, который даст шанс «Феррари» вернуться в группу лидеров.