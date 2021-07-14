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Шарль Леклер стал обладателем приза Лоренцо Бандини

Шарль Леклер стал обладателем приза Лоренцо Бандини
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер стал лауреатом престижного приза имени Лоренцо Бандини, присуждаемого за достижения в автоспорте по итогам прошлого сезона.

«Нам предстоит ещё много работы. Как всегда, мы продолжаем бороться. Было приятно получить такую награду, особенно в эти непростые времена. Это мотивирует меня стараться ещё усерднее», — приводит слова Леклера Nextgen-Auto.

Леклер занимает шестое место в зачёте пилотов, набрав 62 очка. Ранее сообщалось об имевшихся якобы контактах Шарля с «Ред Булл» по поводу его возможного переход в австрийскую команду. Нынешний контракт Леклера с «Феррари» действует до 2024 года. В следующем сезоне в силу вступит новый регламент, который даст шанс «Феррари» вернуться в группу лидеров.

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Источник: Леклер мог контактировать с «Ред Булл» на фоне проблем «Феррари»
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