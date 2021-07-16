В «Уильямсе» прокомментировали слухи об интересе к Хюлькенбергу

Руководитель «Уильямса» Йост Капито прокомментировал информацию, что в случае потери Джорджа Расселла британская команда будет заинтересована в услугах немецкого гонщика Нико Хюлькенберга, который мог бы взять на себя роль нового лидера коллектива. Одним из конкурентов Хюлькенберга в борьбе за место в «Уильямсе» потенциально является ещё один нынешний резервист Ф-1 — Даниил Квят.



«Думаю, в настоящий момент мы не исключаем для себя ни одного гонщика, который будет доступен на следующий год. А Нико доступен на следующий год. Так что у нас довольно большой список», — приводит слова Капито The Race.



По данным издания, в «Уильямсе» считают Хюлькенберга довольно ценным вариантом, однако хотят изучить весь рынок гонщиков.