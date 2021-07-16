Райкконен прокомментировал очередной вылет в первом сегменте квалификации

Финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал 17-й результат в квалификации Гран-при Великобритании. Напарник Райкконена по команде, Антонио Джовинацци, занял 14-ю позицию.



«Мы надеялись на большее, так что вылет после первого сегмента — это не здорово. Во время быстрого круга не было ничего по-настоящему неправильного, просто я не смог выжать больше. Теперь мы сконцентрируемся на спринтерской гонке. Это новый формат, так что посмотрим, чего мы сможем добиться в спринте. Нам необходимо сделать максимум возможного, отыграть какие-то места, как мы делали в предыдущих гонках, и обеспечить себе больше шансов на воскресную гонку», — приводит слова финского гонщика пресс-служба «Альфа Ромео».