Шварцман выиграл первую гонку Формулы-2 в Сильверстоуне, Гуаньюй сошёл

На автодроме «Сильверстоун» завершилась первая гонка четвёртого этапа Формулы-2. Российский гонщик Роберт Шварцман после старта с четвёртой позиции сразу же сумел выйти в лидеры благодаря рывку по внутренней траектории. Несмотря на несколько рестартов, россиянин уверенно сохранил первую позицию до финиша. На втором месте финишировал Юри Випс, на третьем — Кристиан Лундгор.
Лидер общего зачёта Чжоу Гуаньюй сошёл после разворота на первом круге и упустил общее лидерство: таблицу теперь возглавил Оскар Пиастри, который финишировал на шестом месте и показал быстрейший круг.
Формула-2. Сильверстоун. Первая гонка
1. Роберт Шварцман — 21 круг
2. Юри Випс +0,9
3. Кристиан Лундгор +2,5
4. Фелипе Другович +5,0
5. Тео Пуршер +5,5
6. Оскар Пиастри +8,4
7. Лайам Лоусон +11,6
8. Дэниел Тиктум +12,3
9. Маркус Армстронг +12,7
10. Рихард Версхор +13,6.
Чжоу Гуаньюй — сошёл.
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