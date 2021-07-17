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Шварцман выиграл первую гонку Формулы-2 в Сильверстоуне, Гуаньюй сошёл

Шварцман выиграл первую гонку Формулы-2 в Сильверстоуне, Гуаньюй сошёл
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На автодроме «Сильверстоун» завершилась первая гонка четвёртого этапа Формулы-2. Российский гонщик Роберт Шварцман после старта с четвёртой позиции сразу же сумел выйти в лидеры благодаря рывку по внутренней траектории. Несмотря на несколько рестартов, россиянин уверенно сохранил первую позицию до финиша. На втором месте финишировал Юри Випс, на третьем — Кристиан Лундгор.

Лидер общего зачёта Чжоу Гуаньюй сошёл после разворота на первом круге и упустил общее лидерство: таблицу теперь возглавил Оскар Пиастри, который финишировал на шестом месте и показал быстрейший круг.

Формула-2. Сильверстоун. Первая гонка

1. Роберт Шварцман — 21 круг
2. Юри Випс +0,9
3. Кристиан Лундгор +2,5
4. Фелипе Другович +5,0
5. Тео Пуршер +5,5
6. Оскар Пиастри +8,4
7. Лайам Лоусон +11,6
8. Дэниел Тиктум +12,3
9. Маркус Армстронг +12,7
10. Рихард Версхор +13,6.
Чжоу Гуаньюй — сошёл.

Формула-2 2021. Этап 4, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка 1
17 июля 2021, суббота. 10:50 МСК
Окончено
1
Роберт Шварцман
Prema Racing
42:34.300
2
Юри Випс
Hitech Grand Prix
+0.971
3
Кристиан Лундгор
ART Grand Prix
+2.534
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