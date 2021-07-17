Шварцман выиграл первую гонку Формулы-2 в Сильверстоуне, Гуаньюй сошёл

На автодроме «Сильверстоун» завершилась первая гонка четвёртого этапа Формулы-2. Российский гонщик Роберт Шварцман после старта с четвёртой позиции сразу же сумел выйти в лидеры благодаря рывку по внутренней траектории. Несмотря на несколько рестартов, россиянин уверенно сохранил первую позицию до финиша. На втором месте финишировал Юри Випс, на третьем — Кристиан Лундгор.



Лидер общего зачёта Чжоу Гуаньюй сошёл после разворота на первом круге и упустил общее лидерство: таблицу теперь возглавил Оскар Пиастри, который финишировал на шестом месте и показал быстрейший круг.



Формула-2. Сильверстоун. Первая гонка



1. Роберт Шварцман — 21 круг

2. Юри Випс +0,9

3. Кристиан Лундгор +2,5

4. Фелипе Другович +5,0

5. Тео Пуршер +5,5

6. Оскар Пиастри +8,4

7. Лайам Лоусон +11,6

8. Дэниел Тиктум +12,3

9. Маркус Армстронг +12,7

10. Рихард Версхор +13,6.

Чжоу Гуаньюй — сошёл.