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Мазепин — об атаке Шумахера: вероятно, мой лучший обгон за последние три года

Мазепин — об атаке Шумахера: вероятно, мой лучший обгон за последние три года
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Гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал финиш на 17-м месте в гонке Гран-при Великобритании и свой обгон Мика Шумахера сразу после волны пит-стопов.

«Было сложно — очень жарко! Этот уик-энд был позитивным. Я был очень доволен балансом, которого мы смогли добиться от машины, но мы были медленными по сравнению с другими командами. Сегодня мы были неспособны бороться с кем-либо. Очевидно, мы не могли изменять машину так сильно, как во время других уик-эндов, но я думаю, что мы рано в ходе уик-энда нашли очень хорошие настройки. Возможно, это было неидеально для квалификации, но довольно хорошо сработало на трассе в плане деградации.

Я старался очень сильно атаковать в начале [отрезка], чтобы попробовать выйти вперёд, потому что ты знаешь, как трудно обгонять на этой трассе. Я сильно использовал свои шины, но затем сумел провести свой, вероятно, лучший обгон за последние три года», — приводит слова Мазепина пресс-служба «Хааса».

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