В «Ред Булл» не исключили подачи протеста на слишком мягкий штраф Хэмилтона

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер не стал исключать, что его команда воспользуется правом потребовать от ФИА дальнейшего расследования столкновения между Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном на первом круге Гран-при Великобритании. За это столкновение Хэмилтон получил от стюардов Гран-при десятисекундный штраф, который не помешал Льюису выиграть гонку.



«Нам доступны некоторые права, но, я думаю, к сожалению, результат… Стюарды были довольно тверды в своём решении. Думаю, будет бессмысленно дальше заниматься этой ситуацией, однако мы это изучим. Мы это обговорим, но пока моя первая реакция вот такая», — приводит слова Хорнера Motorsport.



Согласно регламенту, нельзя подавать апелляции на такие наказания, как десять штрафных секунд. Однако если «Ред Булл» сумеет обнаружить некие обстоятельства, которые не были учтены стюардами во время расследования, то это потенциально открывает дорогу для дальнейшего изучения ситуации ФИА.

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