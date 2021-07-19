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Игорь Ермилин: Хэмилтона должны были дисквалифицировать

Игорь Ермилин: Хэмилтона должны были дисквалифицировать
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Бывший главный конструктор команды Формулы-1 «Маруся» Игорь Ермилин высказался об аварии, которая произошла во время Гран-при Великобритании. В начале гонки столкнулись пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Столкновение привело к тому, что Ферстаппен врезался в ограждения. Он не смог продолжить гонку, а после случившегося голландца отвезли в больницу. Позднее стало известно, что Макса выписали.

Хэмилтон получил 10-секундный штраф, но наказание не помешало ему стать победителем Гран-при.

«Очевидная ошибка Хэмилтона. Он виноват, судьи его пощадили. Давать за такое действие десять секунд штрафа просто смешно. Он угрожал жизни Макса и нанёс серьёзный урон его машине. Льюиса должны были дисквалифицировать», — цитируют Ермилина «Известия».

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