Организаторы Гран-при России Формулы-1 привились от коронавируса

Компания-промоутер Гран-при России Формулы-1 «Росгонки» провела вакцинацию своих сотрудников. Сделать прививку сотрудники могли прямо на рабочем месте, сообщает пресс-служба компании. Вакцинация проводилась в медицинском центре, расположенном на территории «Сочи Автодрома».



Вакцинацию прошли как штатные сотрудники АНО «РОСГОНКИ», так и временный персонал, привлекаемый в летний период ближе к старту проведения гонки. В числе первых привился генеральный директор АНО «РОСГОНКИ» Алексей Титов.



«Мы хотим нашим болельщикам своим примером показать, что необходимые меры можно предпринимать уже сейчас. При этом подчеркну, на сегодняшний день дополнительных требований для того, чтобы попасть на Гран-при России, помимо предъявления билета — нет. Но как будет развиваться эпидемиологическая обстановка в сентябре, никто сейчас однозначно не скажет. В любом случае мы будем ориентироваться на требования Роспотребнадзора, но зачем ждать, когда можно сработать на опережение и привиться уже сейчас», — отметил Титов.



Напомним, что в этом году Гран-при России Формулы-1 пройдёт в Сочи с 23 по 26 сентября. Вместе с этапом Формулы-1 «Сочи Автодром» также примет гонки поддержки Формулы-2, которые в этом сезоне проходят по три заезда за один этап.