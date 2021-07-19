Шварцман: были проблемы со скоростью. У Пиастри такая же проблема

Российский гонщик Формулы-2 Роберт Шварцман прокомментировал финиш на пятом месте в главной гонке этапа в Сильверстоуне.



«Мы завершили уик-энд в Сильверстоуне, набрав неплохие очки. Мы прибавили по сравнению с прошлым годом, минимизировали потери после квалификации. Думаю, в воскресенье пятое место было нашим максимумом. У нас были проблемы со скоростью, и я думаю, у Оскара была такая же проблема.



Старт был очень хорошим, я отыграл две позиции на первом круге. Однако с самого начала у меня не было темпа, имелись проблемы с шинами — низкое сцепление. Мы рано совершили пит-стоп, чтобы избавиться от мягких шин и посмотреть, прибавим ли мы на жёстких. После этого я старался держать скорость, но вскоре начал снова терять сцепление. Я сдерживал соперников, на меня сильно давили, но в итоге нам удалось сохранить пятое место. Нам нужно понять, в чём была проблема с шинами и почему не хватало темпа. Будем готовиться к Монце», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «Премы».