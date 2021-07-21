Вольф отреагировал на резкие слова отца Ферстаппена после столкновения Макса с Хэмилтоном

Руководитель «Мерседес» Тото Вольф прокомментировал резкие заявления Йоса Ферстаппена, отца пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена. После Гран-при Великобритании Ферстаппен-старший сказал, чтобы Вольф больше никогда ему не звонил. Отец пилота раскритиковал руководителя «Мерседеса» за то, что тот не поинтересовался состоянием здоровья Макса. Во время Гран-при Великобритании Ферстаппен столкнулся с гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном и врезался в стену, после чего его доставили в больницу.
«Конечно, я понимаю такое поведение отца, который справедливо эмоционально отреагировал, ведь его сын попал в серьёзный инцидент. С их точки зрения это абсолютно логично. Нужно уважать эту эмоциональную ситуацию. Конкуренция между командами и нашими пилотами всегда была жёсткой», — цитирует Вольфа RTL.
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