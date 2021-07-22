Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо объяснил, что означали его слова о «переходе на тёмную сторону».



«Я всегда боролся чисто и честно, на протяжении всей своей карьеры, и буду оставаться чистым. Думаю, я один из немногих гонщиков, которые вообще не имеют штрафных баллов. Но в последнем разговоре я говорил о том, что чувствовал себя идиотом, когда следовал всем правилам в Австрии. Мы пытались поговорить с Майклом Маси, задавали вопросы о том, почему другие люди действуют неправильно, но не получают за это штраф. Однако мы не получили ответа. Это странно.



Так что я не буду и не хочу обвинять кого-то или плакать после каждой гонки из-за того, как действуют другие. Наша стратегия в первых гонках не принесла нам никаких решений. Так что да, мы поняли, что решение заключается в том, чтобы действовать так же, как другие.



Мы пытались действовать честно. Мы говорили судье, что соперник играет руками в собственной штрафной. Но раз судьи игнорируют это — мы тоже будем играть руками», — приводит слова Алонсо Autosport.

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