«Теперь я буду на тёмной стороне». Фернандо Алонсо прокомментировал жалобы на свой пилотаж

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо прокомментировал итоги спринт-квалификации Гран-при Великобритании, а также заявил, что его не беспокоят заявления представителей «Макларена», посчитавших, что он смещался на прямой из стороны в сторону.
«Я никогда не смещаюсь при торможении. Я менял траекторию лишь в начале прямой. Но мне всё равно, если честно. Я был на другой стороне вот уже девять гонок. До конца года всё будет так же. Теперь я буду на тёмной стороне», — приводит слова Алонсо Autosport.
В спринте на первом круге Алонсо прорвался с 11-й позиции на пятую. К финишу Фернандо пришёл на седьмом месте.
«У меня была напряжённая борьба с «Маклареном». Потом я отказался от неё и сконцентрировался на противостоянии с Себастьяном, что принесло плоды», — дал комментарий Фернандо.
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