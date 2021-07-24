Стоффель Вандорн объяснил, почему у него не получилось проявить себя в Формуле-1

Бывший пилот «Макларена» Стоффель Вандорн рассказал, почему у него не получилось проявить себя в Формуле-1.



«Я очень благодарен за то, что дебютировал в Формуле-1, ведь многие талантливые гонщики не получают такой возможности за всю свою жизнь. «Макларен» поддерживал меня в юниорских сериях, можно сказать, что они построили мою карьеру. Но сейчас очевидно, что «Макларен» переживал тогда трудные времена.

Наверное, это было худшее время для работы с командой. В коллективе было много проблем, машина была неконкурентоспособной, вдобавок ко всему ещё были проблемы в руководстве», — приводит слова бельгийского гонщика Sportsmail.

Вандорн выступал за «Макларен» с 2016 по 2018 год, за это время бельгиец набрал 26 очков. В данный момент гонщик выступает в Формуле-Е за «Мерседес» и занимает тринадцатое место в таблице.