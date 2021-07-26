Хорнер: «Ред Булл» не нужны наследники Матешица и Марко, они в отличной форме

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о дальнейшем развитии команды. Хорнер не согласился с тем, что команде нужны наследники на случай ухода из «Ред Булл» руководителей Дитриха Матешица и Хельмута Марко.

«Нужен ли нам план назначения наследников Матешица и Марко? Нет, вовсе нет. Они оба в отличной форме. С ними всё в порядке. У них по-прежнему нет нехватки в мотивации в Формуле-1. Они полностью привержены «Ред Булл» в Формуле-1. У нас две команды, мы проводим несколько Гран-при, делаем большие инвестиции, развиваем собственный двигатель.

Здорово, что у них такой энтузиазм, что они продолжают работу. Без Дитриха и Хельмута стать независимым разработчиком двигателей было бы почти невозможно», — цитирует Хорнера GPFans.