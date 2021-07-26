Хорнер: «Ред Булл» не нужны наследники Матешица и Марко, они в отличной форме
Поделиться
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о дальнейшем развитии команды. Хорнер не согласился с тем, что команде нужны наследники на случай ухода из «Ред Булл» руководителей Дитриха Матешица и Хельмута Марко.
«Нужен ли нам план назначения наследников Матешица и Марко? Нет, вовсе нет. Они оба в отличной форме. С ними всё в порядке. У них по-прежнему нет нехватки в мотивации в Формуле-1. Они полностью привержены «Ред Булл» в Формуле-1. У нас две команды, мы проводим несколько Гран-при, делаем большие инвестиции, развиваем собственный двигатель.
Здорово, что у них такой энтузиазм, что они продолжают работу. Без Дитриха и Хельмута стать независимым разработчиком двигателей было бы почти невозможно», — цитирует Хорнера GPFans.
Комментарии
- 26 июля 2021
-
10:28
-
09:08
-
00:35
- 25 июля 2021
-
22:47
-
22:10
-
21:36
-
20:46
-
19:25
-
17:30
-
17:14
-
13:35
-
12:45
-
11:17
-
10:38
-
00:59
- 24 июля 2021
-
23:58
-
22:55
-
21:59
-
21:01
-
19:50
-
18:17
-
17:56
-
17:06
-
15:46
-
13:57
-
13:24
-
12:21
-
11:18
-
10:37
-
00:53
- 23 июля 2021
-
23:06
-
21:54
-
20:58
-
19:55
-
19:04
Партнерский контент