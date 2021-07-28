Баттон: возможно, Боттасу станет легче в «Уильямсе», ведь там не будет Хэмилтона

Чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон прокомментировал возможный обмен пилотами «Мерседеса» и «Уильямса». По данным ряда СМИ, «Мерседес» может заменить Валттери Боттаса на Джорджа Расселла, выступающего за «Уильямс». В этом случае финн может отправиться в британскую команду.

«Может так получиться, что команды просто обменяются пилотами. Валттери ранее уже выступал за «Уильямс», будет трудно выступать за команду, которая не борется за самые высокие места. Но для «Уильямса» этот переход может стать очень важным.

Боттас — опытный гонщик. Возможно, в новой команде ему будет проще в психологическом плане, ведь в ней не будет Льюиса Хэмилтона.

Думаю, что в «Мерседесе» в последние сезоны иногда даже были рады нехватке скорости Валттери. При этом он зарабатывал хорошие очки, занимая 2-3 места. Это помогало «Мерседесу» выигрывать Кубок Конструкторов.

В нынешнем сезоне результаты Боттаса уже не так хороши. Иногда он не попадает в очковую зону, а «Мерседес» перестал набирать привычные очки. Возможно, именно поэтому они решили заменить пилота на следующий сезон», — цитирует Баттона F1i.