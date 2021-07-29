Кубица заменит Райкконена в первой тренировке Гран-при Венгрии
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Резервный гонщик «Альфа Ромео» Роберт Кубица заменит Кими Райкконена в первой тренировке Гран-при Венгрии, сообщает пресс-служба команды. Для Кубицы это участие в тренировке станет уже третьим в нынешнем сезоне — ранее он выступал в Австрии и Испании.
«Всегда приятно вернуться за руль, особенно в Будапеште, самой близкой к Польше трассе в календаре. На трибунах всегда есть много поляков, которые будут приветствовать меня, как только я покину боксы. Когда ты находишься за рулём, ты полностью сосредоточен на том, чтобы выполнить свою работу, максимально помочь команде, инженерам в работе с настройками. В средней группе команд очень плотная борьба, так что каждая мелочь имеет значение», — прокомментировал анонс Кубица.
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