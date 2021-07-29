Хельмут Марко заявил, что «Ред Булл» намерен продлить контракт с Пересом

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что команда намерена сохранить в следующем году в составе обоих пилотов — в том числе и Серхио Переса.



«После летнего перерыва мы должны быть готовы объявить наши пары пилотов для „Ред Булл“ и „Альфа Таури“ на следующий сезон. В принципе, мы бы хотели сохранить существующее положение вещей. Но нам потребуется время, потому что мы рассматриваем все возможные факторы.



Что касается Цуноды, то его переезд в Италию стал шагом в верном направлении. Что-то из

этого должно получиться», — приводит слова Хельмута Марко RTL.de.



Руководство «Ред Булл» уже высоко отзывалось о Пересе, который сменил в команде Алекса Албона. Мексиканский пилот стал победителем одного из этапов Формулы-1 в нынешнем сезоне, а его успехи помогли команде возглавить Кубок конструкторов. В нём «Ред Булл» набрал 289 очков, опережая «Мерседес» на 4 балла.