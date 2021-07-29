Албон: Хэмилтон неверно оценил свою траекторию, все видели последствия этого

Резервный гонщик «Ред Булл» Александер Албон прокомментировал столкновение Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена на первом круге Гран-при Великобритании.



«Главное событие уик-энда — столкновение Льюиса и Макса на первом круге. Эта пара была очень блика друг к другу на протяжении всего сезона, что привело к по-настоящему напряжённым сражениям. В спринт-квалификации в субботу Макс опередил Льюиса, который стартовал впереди, и одержал победу. Это показало Льюису, насколько важным будет старт в воскресенье.



Когда дело дошло до основной гонки, Льюис неверно оценил траекторию и вы все видели, к каким последствиям привела эта ошибка. „Копс“ — очень скоростной поворот. Главное — с Максом всё в порядке. Это был неприятный момент для команды. Льюис выиграл гонку, и мы упустили огромное количество очков, но это только заставляет нас больше стараться в Венгрии», — написал Албон в своей колонке в GQ.