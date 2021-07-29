Риккардо — об аварии Ферстаппена и Хэмилтона: это гоночный инцидент

Пилот «Макларен» Даниэль Риккардо поделился мнением об аварии Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона на первом круге Гран-при Великобритании.
«В первые годы своей карьеры в Формуле-1 Макс находился под давлением, но с тех пор многое изменилось. Он сгладил углы. Мы не так часто сталкивались, будучи товарищами по команде. Мы выступали вместе на протяжении трёх лет и попадали в аварии лишь дважды. Думаю, это очень небольшое число.
Авария Макса и Хэмилтона? Они упорно сражаются на протяжении всего года. Я считаю, что это был гоночный инцидент, но, главное — Макс не пострадал в этой аварии», — сказал Даниэль Риккардо на пресс-конференции перед Гран-при Венгрии.
Напомним, «Ред Булл» подал апелляцию на решение судей, наказавших Хэмилтона лишь десятисекундным штрафом, что не помешало ему выиграть гонку.
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