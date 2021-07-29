Хэмилтон ответил на слова Ферстаппена про проявление неуважения

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал недовольство Макса Ферстаппена и «Ред Булл» тем фактом, что Льюис активно праздновал победу на Гран-при Великобритании, хотя его соперник в этот момент был отправлен в больницу.
«Я видел на экране, что он вылез из машины, выглядело так, что он в порядке, и мне сказали, что он в порядке. Я не был в курсе, что он посетил больницу, до общения с прессой. Никто из нас не хочет видеть, что другой пилот получил травму, или каким-то образом способствовать этому.
Не считаю, что наше поведение было неуважительным. Как я сказал, одно дело — иметь информацию и праздновать после этого, а другое — не знать и праздновать. Очевидно, я не был в курсе.
Это празднование не было намеренным. Я просто был рад видеть так много людей, видеть, как они празднуют, быть вместе с ними. Это искренние эмоции. Я не собираюсь скрывать свои эмоции», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.
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