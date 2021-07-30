«Меня тоже удивляет это число». Алонсо отреагировал на собственное 40-летие

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо, которому исполнилось 40 лет, признался, что сам не рассчитывал на столь долгую карьеру.

«Я чувствую себя хорошо, не на 40 лет, это точно. Это просто число, но меня оно тоже удивляет, когда я его вижу.

Команда здорово украсила всё, подготовила отличные декорации в моей комнате, в кафетерии. Да, мы говорим о большом числе, но, что же, так получается. Человек живёт только в настоящем, не думая слишком много о будущем. Сосредоточенность на гонке, а не на возрасте. В данный момент не могу представить, что будет через два или три года», — цитирует Алонсо RacingNews365.

Ранее Алонсо подчеркнул, что не планирует завершать карьеру. Испанский пилот дал понять, что намеревается продолжить выступление в Формуле-1. О работе Алонсо положительно отзывалось и руководство «Альпин».