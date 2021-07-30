Вольф назвал комментарии «Ред Булл» в адрес Хэмилтона «ударом ниже пояса»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался по поводу конфликта с «Ред Булл» на фоне аварии Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона на первом круге гонки гран-при Великобритании.
«Думаю, каждый сам решает, извиняться или нет. Мы посчитали, что комментарии, которые были сделаны во время и после гонки стали ударом ниже пояса. Это не моё дело, да и Льюис вряд ли захочет требовать хоть каких-то извинений.
Думаю, мы хотели, чтобы вся дискуссия велась с должным уважением. Мы понимаем, что эмоции могут накаляться, это всегда вопрос восприятия, но мы посчитали, что «Ред Булл» пересёк черту.
Формуле-1 идёт на пользу, когда есть споры и разногласия. Это может быть интересно. Но есть границы, которые мы должны уважать. Спорт должен объединять, а не разделять на несколько лагерей», — приводит слова Тото Вольфа Motorsport Week.
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