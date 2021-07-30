Фетстаппен избежал замены двигателя после аварии на Гран-при Великобритании

«Хонда» приняла решение оставить на машине пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена тот же мотор, что использовался в гонке Гран-при Великобритании, сообщает RaceFans. Ферстаппен использовал этот мотор на тренировках Гран-при Венгрии, проехав 45 кругов.



Техническкий директор «Хонды» Тойохару Танабе остался доволен результатами проверок. По его словам, силовая установка работала в обычном режиме.



В случае, если бы на машине Ферстаппена пришлось менять двигатель, ему было бы очень сложно избежать штрафа, поскольку это был бы уже третий двигатель из трёх разрешённых на сезон. До конца сезона 2021 года осталось ещё 13 Гран-при.

Ферстаппен лидирует в чемпионате мира, опережая на восемь очков Льюиса Хэмилтона.