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Коломбо лишили победы в первой гонке Ф-3 в Венгрии. Смоляр в итоге стал шестым

Коломбо лишили победы в первой гонке Ф-3 в Венгрии. Смоляр в итоге стал шестым
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Гонщик команды «Кампос» Лоренцо Коломбо лишился победы в первой гонке этапа Формулы-3 на трассе «Хунгароринг». Пилоту присудили пятиминутный штраф. Об этом сообщается на официальном сайте Формулы-3.

Лоренцо опередил обладателя поул-позишен Джонни Эдгара, у которого в тот момент возникли проблемы с машиной. Впоследствии он уверенно удерживал лидерство. Под расследование он попал по причине того, что слишком сильно отстал от машины безопасности до момента, когда она выключила свои огни. В результате наказания Лоренцо переместился на восьмое место, а победа досталась Аюму Ивасе. Россиянин Александр Смоляр стал шестым.

Формула-3. Венгрия. Первая гонка (после штрафа Коломбо)

1. Аюму Иваса
2. Олли Колдуэлл
3. Логан Сарджент
4. Клемент Новалак
5. Деннис Хаугер
6. Александр Смоляр
7. Давид Шумахер
8. Лоренцо Коломбо.

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