Коломбо лишили победы в первой гонке Ф-3 в Венгрии. Смоляр в итоге стал шестым

Гонщик команды «Кампос» Лоренцо Коломбо лишился победы в первой гонке этапа Формулы-3 на трассе «Хунгароринг». Пилоту присудили пятиминутный штраф. Об этом сообщается на официальном сайте Формулы-3.
Лоренцо опередил обладателя поул-позишен Джонни Эдгара, у которого в тот момент возникли проблемы с машиной. Впоследствии он уверенно удерживал лидерство. Под расследование он попал по причине того, что слишком сильно отстал от машины безопасности до момента, когда она выключила свои огни. В результате наказания Лоренцо переместился на восьмое место, а победа досталась Аюму Ивасе. Россиянин Александр Смоляр стал шестым.
Формула-3. Венгрия. Первая гонка (после штрафа Коломбо)
1. Аюму Иваса
2. Олли Колдуэлл
3. Логан Сарджент
4. Клемент Новалак
5. Деннис Хаугер
6. Александр Смоляр
7. Давид Шумахер
8. Лоренцо Коломбо.
- 31 июля 2021
-
15:55
-
15:40
-
14:58
-
14:15
-
14:07
-
13:49
-
13:11
-
12:55
-
12:40
-
12:36
-
11:08
-
09:59
-
09:00
-
01:03
-
00:14
- 30 июля 2021
-
22:58
-
21:42
-
20:51
-
19:53
-
19:14
-
19:10
-
19:05
-
19:01
-
18:50
-
17:06
-
15:52
-
15:41
-
15:38
-
15:27
-
15:14
-
15:08
-
14:59
-
14:12
-
14:06
-
13:41