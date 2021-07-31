Коломбо лишили победы в первой гонке Ф-3 в Венгрии. Смоляр в итоге стал шестым

Гонщик команды «Кампос» Лоренцо Коломбо лишился победы в первой гонке этапа Формулы-3 на трассе «Хунгароринг». Пилоту присудили пятиминутный штраф. Об этом сообщается на официальном сайте Формулы-3.

Лоренцо опередил обладателя поул-позишен Джонни Эдгара, у которого в тот момент возникли проблемы с машиной. Впоследствии он уверенно удерживал лидерство. Под расследование он попал по причине того, что слишком сильно отстал от машины безопасности до момента, когда она выключила свои огни. В результате наказания Лоренцо переместился на восьмое место, а победа досталась Аюму Ивасе. Россиянин Александр Смоляр стал шестым.

Формула-3. Венгрия. Первая гонка (после штрафа Коломбо)



1. Аюму Иваса

2. Олли Колдуэлл

3. Логан Сарджент

4. Клемент Новалак

5. Деннис Хаугер

6. Александр Смоляр

7. Давид Шумахер

8. Лоренцо Коломбо.