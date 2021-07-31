Коломбо выиграл первую гонку Ф-3 в Венгрии, но ему грозит штраф. Смоляр — седьмой

Гонщик команды «Кампос» Лоренцо Коломбо одержал победу в первой гонке этапа Формулы-3 на трассе «Хунгароринг». Колобмо обогнал обладателя поул-позишен Джонни Эдгара, у которого в этот момент возникли проблемы с машиной. После этого Коломбо уверенно удержал лидерство, однако находится под расследованием за то, что слишком сильно отстал от машины безопасности до момента, когда она выключила свои огни.



Россиянин Александр Смоляр, стартовавший шестым, потерял одно место на старте, а на рестарте пропустил вперёд лидера общего зачёта Денниса Хаугера.



Формула-3. Венгрия. Первая гонка



1. Лоренцо Коломбо — 22 круга

2. Аюму Иваса +1,8

3. Олли Колдуэлл +2,0

4. Логан Сарджент +2,7

5. Клемент Новалак +3,2

6. Деннис Хаугер +3,6

7. Александр Смоляр +4,9

8. Давид Шумахер +6,4

9. Джек Дуэн +7,5

10. Маттео Наннини +7,8

11. Роман Станек +8,3

12. Энцо Фиттипальди +9,5

13. Артур Леклер +9,6

14. Хуан Мануэль Корреа +10,5

15. Виктор Мартинс +11,4.

Фредерик Вести — сошёл.